Секция кёрлинга открылась в Ашхабаде

Отделение кёрлинга работает на базе ашхабадского Дворца зимних видов спорта. В настоящее время ведётся набор юношей и девушек с 13 до 17 лет в профессиональную юниорскую группу.

Тренировки проходят при поддержке Федерации кёрлинга Туркменистана, в 2020 году получившей статус временного члена Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

Из истории создания этого вида спорта известно, что появился кёрлинг в Шотландии в начале XVI века. Подтверждением этого факта является спортивный снаряд (камень) обнаруженный на дне пересохшего водоёма в шотландском городке Данблайн. На поверхности исторического кёрлингового камня выгравирована дата изготовления –1511 год.

В 1924 демонстрационные соревнования по кёрлингу прошли на Олимпийских зимних играх в Шамони. А в феврале 2006 года Международный Олимпийский комитет постановил, что соревнования по кёрлингу на Играх 1924 года должны считаться полноценными олимпийскими соревнованиями.

Кёрлинг признан Олимпийским видом спорта в 1998 году. На XVIII зимних Олимпийских играх, прошедших тогда в японском городе Нагано, где разыграны первые золотые медали.

Для Туркменистана это молодой вид спорта. Недавно тренерский состав удачно прошёл онлайн-курсы по программе Всемирной академии кёрлинга (World Curling Academy). Повысив профессиональную квалификацию, наставники приступили к подготовке туркменских спортсменов.

– Развивая в Туркменистане кёрлинг на юниорском уровне, в дальнейшем планируем включить в программу детской школы зимних видов спорта наравне с фигурным катанием, хоккеем и шорт-треком, – говорит главный тренер по кёрлингу Сакина Гуламалыева.

Туркменские спортсмены стали часто учувствовать в международных соревнованиях по зимним видам спорта и добиваются удовлетворительных результатов.

На днях национальная сборная Туркмении по хоккею выступила на международном турнире Kazan Hockey Cup, который проводился в Татарстане среди представителей исламских стран. Туркменские хоккеисты удостоились Кубка и медалей за 3 место в группе.

Вот и юниорская команда будущих кёрлингистов начала пополняться спортсменами. Ребята осваивают правила командной игры, учатся выполнять броски спортивных снарядов (камней для кёрлинга). А также правильно обращаться с щёткой, помогающей удерживать камень на нужной траектории.

– В 2024 году Южная Корея планирует принять юношеские Олимпийские игры, – продолжает Сакина Гуламалыева. – Мы с юниорами настроены очень серьёзно. Может быть, нам удастся представить Туркменистан на этих соревнованиях. А пока приглашаем всех желающих в нашу команду.

Открыть для себя интересный вид спорта или стать частью сборной может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в Спортивный комплекс зимних видов спорта Ашхабада.

Дополнительная информация по номеру телефона: +99364766888.