Обсуждены вопросы сокращения выбросов метана

Представительство ООН в Туркменистане совместно с Программой ООН в по окружающей среде (ЮНЕП) организовало тренинг по сокращению выбросов метана.

Мероприятие, которое прошло в гибридном формате, призвано принять стратегические меры в области управления метаном и способов снижения выбросов этого парникового газа.

Подчеркнув сокращения выбросов метана, представитель ЮНЕП Марси Барански ознакомила участников с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO). Эта инициатива ЮНЕП стимулирует работу по борьбе с метаном.

В свою очередь, эксперт по смягчению последствий изменения климата Ольга Гасан-заде представила лучшие практики снижения выбросов метана в нефтегазовой отрасли, а также методы обнаружения и измерения выбросов.

Экономист Офиса постоянного координатора ООН Владимир Валетка рассказал о том, что больше половины выбросов метана в Туркменистане можно сократить без каких-либо чистых затрат. Расчетный объем выбросов метана в стране, составляющий 5 миллионов метрических тонн в 2021 году, может быть преобразован в 77 миллиардов киловатт-часов (ТВтч) электроэнергии.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко отметил, что Туркменистан обладает одним из самых больших потенциалов для низкозатратного сокращения выбросов метана и добавил, что страна должна сыграть ключевую роль в сдерживании изменения климата.

Для участников также организована сессия вопросов и ответов.

В завершение встречи представители ЮНЕП выразили готовность к сотрудничеству с Туркменистаном в реализации инициатив в области сокращения выбросов метана.