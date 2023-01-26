ТУРКМЕНИСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ

24-25 января 2023 года в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Делегацию Туркменистана возглавил директор Института Каспийского моря, Специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря М.Атаджанов, Азербайджанскую делегацию — Заместитель министра иностранных дел, Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.Халафов.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и профильных ведомств Туркменистана и Азербайджанской Республики.

В ходе заседания Совместной рабочей группы продолжилось обсуждение положений проекта Соглашения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.