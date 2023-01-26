«ОВАДАМ ГАМИ» ОТПРАВЛЯЕТ ЛИМОНЫ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В лимонной теплице, принадлежащей индивидуальному предприятию «Овадан Гами», расположенному в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, в эти дни полным ходом ведутся работы. Здесь около 10 сотрудников усердно трудятся и бережно ухаживают за лимонными деревьями, выращенными в теплице, занимающей площадь около 5 га.

В настоящее время в теплице, принадлежащей компании «Овадан Гами», члену Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, ухаживают за 8,5 тысячами лимонных деревьев и обеспечивают необходимое количество тепла, света и влажности для его нормального роста и плодоношения автоматически настраивается с использованием современных технологий. По оценкам специалистов, ежегодно здесь собирают 100-120 тонн лимонов. Сезон уборки длится с октября по январь. В помещении лимонной теплицы есть специально построенный резервуар для воды, в котором фильтрующее оборудование непрерывно очищает воду. По мнению специалистов, чистый и своевременный полив положительно влияет на продуктивность лимонных деревьев.