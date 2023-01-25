Январь порадовал ашхабадцев снежной погодой

Снежная погода в первой декаде января принесла много радости ребятишкам. Редкое для туркменистанцев явление природы подвигло любителей фотографии запечатлеть заснеженные городские пейзажи. Не остались в стороне и художники. На последних полотнах мастеров кисти создовались уникальные работы, с которых исходит морозная свежесть, пышные снежные покровы преобразили окуругу. Такое волшебство создает радость на душе.

В столичном Выставочном центре развернулась выставка живописных работ, посвященных …снегу. На такую креативную тему откликнулись много художников, представив работы этого года или же прежних лет с той же тематикой.

Отметим тот факт: большинство картин выполнено художниками на загородном пленэре. Красота снежной погоды влечет отправиться подальше городского тепла и уюта и остаться один на один с природой.

Наталью Калугину занесло аж в отару овец. На этой картине «Пастух» овцы к восприятию красоты равнодушны, но из-за морозной свежести у них разыгрался аппетит, и они утоляют его запорошенной снегом травой, в то время как пастух застыл в неподвижной позе, обозревая необъятное волшебство снежного преображения.

В большинстве художники дали такие названия произведениям, как «Ранняя зима», «Наступила зима» или «Зима».

Увлекательные картины представили зрителям Рустам Абдуллаев «Дорога через мост», Гульназ Разыкулова «Зима в долине», Аблулла Мухамметбердыев «Река Мургаб», Закирджан Бабаев «Село Сайван».

Снежную зиму в городе передает замечательная работа Гахрымана Гочмурадова с замысловатым названием «Белая вода». Гахрыман описал эпизод из городской жизни: автобусная остановка, где взрослые люди дожидаются транспорт, а неугомонные мальчишки и девчонки, не теряя времени, лепят снежную бабу и играются в снежки. В картине передана эмоциональная возбужденность ребятни, радующейся новым забавам, подаренным снегом.

Снег растает, а живописные картины останутся навсегда. Поэтому мы благодарны художникам за продолжение снежного праздника на картинах.