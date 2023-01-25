В Туркменистане начали реализовать проект по реставрации «Головы статуи Будды»

Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана и музей Дж. Пола Гетти Лос-Анджелес, штат Калифорния приступили к работе совместного проекта по реставрации музейных ценностей.

Американские коллеги, ставшие обладателями гранта, объявленного в 2022 году программы США «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP) будут в стране до 28 января.

За это время реставраторы при помощи технического оборудования изучат фрагменты древней скульптуры, обнаруженной археологами на раскопках городища Гяур-Кала в Древнем Мерве (близ современного города Байрамали).

В этой местности в 60-ых годах археологи нашли остатки архитектурно-скульптурного сооружения – буддистской ступы и голову Будды. Также среди развалин монастыря найдена примерно полуметровой высоты расписная ваза, замурованная в тайнике. В ней около полторы тысячи лет хранились спрятанные монахами сокровища: «синеволосая» голова Будды и написанные на санскрите древние рукописи.

Найденные артефакты хранятся в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана. В настоящее время специалисты музеев двух стран будут работать вместе над реставрацией и консервацией «Головы статуи Будды» изготовленной из необожженной глины. Восстанавливая ценный экспонат, музейные работники с помощью 3D-печати воссоздадут и утраченную часть скульптуры.

В процессе совместного сотрудничества зарубежные специалисты обменяются опытом с туркменскими коллегами. Для работников музея и студентов Государственной академии художеств Туркменистана, обучающихся по специальности «реставрация», будут проведены мастер-классы, лекции и семинары, нацеленные на повышение квалификации музейных сотрудников и осведомлённости учащихся.

Кроме того, в Туркменском государственном институте культуры пройдут встречи с представителями музея Дж. Пола Гетти – самого крупного художественного музея Калифорнии.