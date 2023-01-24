Туркменские хоккеисты удостоились Кубка и медалей за 3 место в группе на международном турнире в Казани

Кубка и медалей за 3 место в группе «В» удостоились хоккеисты сборной Туркменистана на состоявшемся в столице Республики Татарстан международном турнире Kazan Hockey Cup среди команд исламских стран.

В соревнованиях среди мужчин участвовали 12 команд, которые были разделены на три группы по четыре в каждой.

Группа, в которой довелось играть туркменским хоккеистам, оказалась одной из сильнейших. Ведь туркменским парням, набирающимся пока недостающего ещё опыта и мастерства в молодом для Туркменистана виде спорта, пришлось играть против бывших профессиональных хоккеистов, в том числе из КХЛ, которыми были укомплектованы команды Татарстана и Казахстана.

В первом матче туркменская команда уступила победителю группы «В» команде Татарстана – 2:7. Лучшим в туркменской сборной был признан защитник Аман Аганиязов. В следующем туре подопечные Байрама Аллаярова выиграли у сборной Кыргызстана – 5:4, а вратарь нашей команды Рахман Мырадов, который успешно совмещает занятия хоккеем с работой преподавателя в Туркменском государственном институте физкультуры и спорта, были признан лучшим игроком. В заключительном поединке за 2 место в группе туркменистанцы проиграли более опытным казахстанцам – 1:5. В составе сборной Туркменистана гол на свой счёт записал Бегенч Довлетмурадов, а Довлет Хадыров на закрытии турнира удостоился приза «Лучший защитник дивизиона».

В заключительный день соревнований на льду «Татнефть Арены» состоится гала-матч, в котором от каждой команды приняли участие по два лучших игрока. Сборную Туркменистана в матче звёзд, который завершился вничью – 7:7, представляли капитан команды Ахмед Гурбанов и нападающий Павел Барковский.

Как сообщил корреспонденту «ЗВ» председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев, национальная сборная страны (в её состав вошли 18 игроков спортивного клуба «Галкан» и по одному из команд «Шир» и «Огузхан») оставила хорошее впечатление у организаторов и почётных гостей турнира, среди которых были Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент федерации хоккея Республики Татарстан РФ и хоккейного клуба «Ак барс», генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Примечательно, что в дни проведения в Казани турнира Наиль Маганов был избран ещё и руководителем международной Ассоциации развития хоккея исламских стран, которая была учреждена делегатами из 14 стран. Руководители хоккейных федераций ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ливана, Ирана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции и представители Федерации хоккея Республики Татарстан договорились о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития хоккея, организации совместных спортивных турниров, обмену опытом между федерациями.

Цель организации – развитие хоккея в государствах с ведущей религией ислам, популяризация этого вида спорта в регионах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сотрудничество позволит странам перенимать опыт российского хоккея, обучать игроков, тренеров и судей и получать доступ к методикам подготовки молодых хоккеистов.

В ходе встречи с руководством Федерации хоккея Туркменистана Наиль Маганов пригласил сборную Туркмении на учебно-тренировочный сбор в Казань, поручив своему менеджеру создать все условия с привлечением профессионального тренера для плодотворной подготовки туркменских хоккеистов к чемпионату мира в третьем дивизионе группы «А», который пройдет с 17 по 23 апреля нынешнего года в ЮАР.