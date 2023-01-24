ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕЛЕКАНАЛОМ «ЕВРОНЬЮС»

23 января 2023 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана, а также Государственном комитете по телевидению, радиовещанию и кинематографии состоялись переговоры с делегацией европейского информационного телеканала «Евроньюс», находящейся в Туркменистане с рабочим визитом.

В ходе встречи во внешнеполитическим ведомстве заместитель министра иностранных дел Б.Мятиев и вице-президент телеканала по продажам и партнерству Сильвиан Жан Ив Роже обменялись мнениями по реализации перспективных совместных проектов и обозначили планы, нацеленные на долгосрочное партнерство в международном информационном пространстве.

Стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество, сложившееся на протяжении последнего десятилетия, в рамках которого удалось реализовать ряд успешных проектов по освещению значимых мероприятий в Туркменистане.

Поблагодарив Туркменскую сторону за доверие и внимание к развитию сотрудничества с «Евроньюс», представители европейского телеканала выразили готовность к интенсификации совместной деятельности и выработке новых форм взаимодействия.

В рамках состоявшихся переговоров с руководством Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии были обсуждены вопросы сотрудничества по подготовке совместных информационных материалов, уделено внимание перспективным проектам по освещению происходящих в Туркменистане преобразований, в частности мероприятий международного и регионального значения, проводимых в нашей стране.

Гости были ознакомлены с задачами и деятельностью новоучрежденного Международного информационного центра, входящего в структуру Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В данном контексте представители «Евроньюс» поделились своим долгосрочным стратегическим видением по дальнейшему взаимодействию с Туркменистаном в международном информационном поле.