Чемпионкой Туркменистана по шахматам среди девушек до 20 лет стала Мерьем Агаджанова

16-летняя Мерьем Агаджанова стала победительницей первенства Туркменистана среди юниорок (до 20 лет), который проходил в столице с участием 30 девушек из 5 велаятов и города Ашхабада. Этого успеха 9-классница столичной школы №55 добилась, набрав в проходившем по швейцарской системе турнире 8 очков из 9 возможных.

Как сообщили в Шахматной Федерации Туркменистана, по итогам чемпионата Мерьем не только завоевала право на участие в мировом и континентальном первенствах в этой возрастной категории, но и подняла рейтинг ФИДЕ на 58 пунктов, доведя до уровня 1898. Примечательно, что месяц назад эта талантливая воспитанница заслуженного тренера Туркменистана Сердара Аннабердыева первенствовала в 1-й лиге чемпионата Туркменистана среди девушек. Эти две победы позволили выполнить норму кандидата в мастера спорта.

Позади себя Мерьем оставила набравшую 7,5 очка чемпионку мира 2015 года среди школьниц до 9 лет Лалу Шохрадову из Лебапского велаята и чемпионку Туркменистана 2020 года ввозрасте до 18 лет, студентку из Ашхабада Огулсурай Байрамбаеву, которая с результатом 6,5 очка заняла 3-е место.

По итогам этого турнира право участвовать в высшей лиге чемпионата Туркменистана среди женщин получила также обладательница 4-го места Мяхри Агамырадова из Лебапского велаята. Это стало возможным после того, как все три призёрши ранее уже забронировали свои места для участия в самом престижном национальном турнире года. Напомним, что в этом году в высшей лиге сыграют 14 лучших шахматисток страны.

Первенство Туркменистана среди юношей (до 20 лет), в котором также будет разыгрываться путёвка на чемпионаты мира и Азии в этой возрастной категории, пройдёт на следующей неделе. Он стартует 23 января.

Шахматный марафон в Туркменистане продолжится далее женской высшей лигой (начало – 30 января) и национальными чемпионатами в шести детских и юношеских возрастных категориях (с 8 до 18 лет) в середине февраля 2023 года.