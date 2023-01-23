ТУРКМЕНСКАЯ КОМПАНИЯ НАЛАДИЛА ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ В НЕСКОЛЬКИХ СТРАН

ИП «Сабырлы Достлар» расположено в Ак бугдайском этрапе Ахалского велаята начал создовать коробоки и контейнеры разных размеров, строительных листов, термостойких и морозостойких полиграфических листов. В производстве используется местное и зарубежное сырье.

Кроме того, в сентябре прошлого года на предприятии было налажено новое производство. Новый продукт, минерально-наполненные полимеры (компаунды) выпускаются в виде гранул и используются в производстве полиэтиленовых мешков, мешков и изделий из пластика. Большое значение в достижении прочности изделий имеют полимеры с минеральными наполнителями, служащие добавками к основному сырью.

Большим спросом на внутреннем рынке пользуются специальные ящики для упаковки овощей и фруктов, выращенных в тепличных условиях. Эти ящики удобные в использовании и размещении овощей и садовых продуктов. Налажен экспорт продукции индивидуального предприятия «Сабырлы Достлар» в Узбекистан, Турцию, Россию, Кыргызстан.