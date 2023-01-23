Работы туркменских художников включены в двухтомник «Туранский романтизм»

По итогам Международной онлайн-выставки, проведённой в Республике Казахстан в 2022 году, выпущен двухтомный альбом-монография «Туранский романтизм».

В новом издании продемонстрированы работы мастеров искусства XXI века, которые представляют Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Каракалпакию, Грузию, Германию, Турцию. В альбом вошло 250 творческих работ авторов из 30 стран мира.

Жанр изобразительного искусства – «Туранский романтизм» развился в культуре Казахстана благодаря романтизации образов легендарных исторических личностей Великой Степи, воспеванию мужества и чести, идеализации и свершений современными потомками.

Туркменские живописцы, учувствовавшие в выставке, обратились к истокам туркменского народа. Являясь неиссякаемыми источниками для вдохновения, древние наследие нации, народная культура, великие личности и подвиги национальных героев продолжают рождать шедевры изобразительного искусства в нашей стране.

Для участия в онлайн-выставке отобраны работы 25 деятелей искусств из Туркменистана. Среди них картины художников Гунчи и Азата Мырадовых, Мердана Нурмедова, Закирджан Бабаева, Тойлы Чопанова. Графиков Довлетгельди Акыева, Рахмана Рахманова, а также скульпторов Полада Мямиева, Амандурды Жумаева.

Символические и абстрактные искания живописцев Полада Гаррыева, Мамеда Ярмаммедова, Чарымырада Язмырадова, Марал и Мырат Ходжакулиевых, Аманмырада Модыева и ювелира Шазады Оразбердиева.

– Участие в международном проекте туркменских художников стало радостным событием, – говорит заведующая кафедрой искусствоведения Государственной академии художеств Туркменистана Айджан Кадырова. – Девизом этого проекта стал духовное и межкультурное возрождение народов и стран, исторические корни которых уходят в далёкое прошлое. И к каким бы направлениям или жанрам не обращались современные художники, выражают мысли и чувства, отображая вечные темы в искусстве: «Любовь. Жизнь. Судьбу человека».