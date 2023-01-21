Спектакли недели: «Böwenjik», «Perwana», «Исполнитель желаний» и многое другое

В эти выходные столичные театры представят вниманию публики музыкально-комедийные спектакли и драматические постановки.

Главный Академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

21.01.2023: «Gulki agşamy» 19:00;

22.01.2023:«Sen söýseň meni» 19:00;

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

21.01.2023: «Demir aýal» 19:00;

22.01.2023: «Gulki oýuny» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

21.01.2023: «Perwana» 19:00;

22.01.2023: «Lukman gelinlik» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

21.01.2023: «Колобок» 12:00;

21.01.2023: «Восемь любящих женщин» 19:00;

22.01.2023: «Дюймовочка» 11:00; 13:00;

22.01.2023: «Исполнитель желаний» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

21.01.2023: «Janly gurjaklar» 17:00;

21.01.2023: «Japbaklar»19:00;

22.01.2023: «Böwenjik» 12:00; 17:00;

22.01.2023: «Şadyýan şow» 19:00.

Также в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба Дашогузского велаята работают над созданием нового спектакля «Мать».