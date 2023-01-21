Спектакли недели: «Böwenjik», «Perwana», «Исполнитель желаний» и многое другое
В эти выходные столичные театры представят вниманию публики музыкально-комедийные спектакли и драматические постановки.
Главный Академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:
21.01.2023: «Gulki agşamy» 19:00;
22.01.2023:«Sen söýseň meni» 19:00;
Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:
21.01.2023: «Demir aýal» 19:00;
22.01.2023: «Gulki oýuny» 19:00.
Национальный драматический театр имени Алп Арслана:
21.01.2023: «Perwana» 19:00;
22.01.2023: «Lukman gelinlik» 19:00.
Государственный русский драматический театр имени Пушкина:
21.01.2023: «Колобок» 12:00;
21.01.2023: «Восемь любящих женщин» 19:00;
22.01.2023: «Дюймовочка» 11:00; 13:00;
22.01.2023: «Исполнитель желаний» 19:00.
Туркменский государственный кукольный театр:
21.01.2023: «Janly gurjaklar» 17:00;
21.01.2023: «Japbaklar»19:00;
22.01.2023: «Böwenjik» 12:00; 17:00;
22.01.2023: «Şadyýan şow» 19:00.
Также в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба Дашогузского велаята работают над созданием нового спектакля «Мать».