Президент Республики Татарстан высказался о двустороннем сотрудничестве на туркмено-российском форуме

Выступая на туркмено-российском форуме, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, с удовлетворением констатировав поступательный характер двусторонних отношений, развивающихся в процесе межгосударственного диалога с Россией, подчеркнул, что Туркменистан является стратегическим партнёром для Татарстана. Как отмечалось, наши народы объединяют духовно-культурная общность, глубокие, исторически сложившиеся связи, обретающие в нынешнее время качественно новое наполнение, опираясь на наработанный опыт взаимодействия.

Лидер Татарстана порадовался Президенту Сердару Бердымухамедову за то, что уделяет большое внимание укреплению сотрудничества между нашими странами, и сказал, что Татарстан нацелен на расширение деловых отношений и готов поддерживать их дальнейшее развитие. В этой связи внимание было уделено положительному опыту сотрудничества Татарстана и бизнес-группы Туркменистана, а также успешной работе совместной туркмено-татарской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ряду ярких примеров двустороннего плодотворного партнёрства было названо участие в реализации совместных проектов таких компаний, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», машиностроительные предприятия.

При этом подчеркнута важность полного использования имеющихся возможностей, в том числе расширения двустороннего товарооборота. Большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества имеют разведка и добыча нефтяных месторождений, транспортировка газа, автомобилестроение, авиа- и судостроение, энергетика, химическая, фармацевтическая и медицинская продукция, агропромышленный комплекс и другие отрасли.

Сегодня Татарстан активно развивает сферу инноваций и формирует инфраструктуру для инвесторов, лидируя в Российском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В данном контексте открываются широкие возможности для обмена опытом в таких направлениях, как создание экономических зон, индустриальных и технопарков, инжиниринговых и научно-исследовательских центров, развитие нано- и IT-технологий, производство композиционных материалов и робототехники. В целом это открывает большие перспективы для укрепления взаимовыгодного партнёрства.