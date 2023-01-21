В Туркменистане прошло обсуждение улучшения сферы услуг

В Туркменистане прошла встреча, посвященная вопросам улучшения государственных и частных услуг гражданам, а также повышению интеграции между этими секторами. Мероприятие было организовано Министерством труда и соцзащиты Туркменистана совместно с агентством USAID и детским фондом ООН. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Участниками мероприятия стали представители властных структур и общественных организаций, профессионалы в социальной работе. Гости встречи познакомились с работой Аппарата Омбудсмена в Туркменистане. Тренеры общественной организации «Йенме» рассказали о методах социальной работы с семьями, профильные учреждения поделились опытом по работе сферы социальных услуг обществу.

В качестве приглашенного эксперта мероприятие посетил профессор Сиракузского университета США Стивен Куусисто. Который рассказал о собственном видении роли соцработников в формировании инклюзивных реалии, в расширении прав и свобод человека.