Визит Правительственной делегации РФ в Туркменистан

19 января текущего года в Туркменистан с официальным визитом прибыла представительная делегация РФ во главе с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В тот же день Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время официального визита посетил Совместную туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А.С.Пушкина.

Во время выступления перед коллективом и учащимися школы гость отметил, что отношения между Туркменистаном и Россией получили импульс в развитии и отношений. Как подчёркивалось, в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества особое внимание уделяется сфере образования. Это неизменной приверженности двух государств традиционным узам дружбы, обоюдной готовности наращивать партнёрство.

Во время визита российская делегация участвовала в работе туркмено-российского бизнес-форума. Среди высокопоставленных гостей форума – Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Президент Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, находящийся в нашей стране с рабочим визитом, главы ряда других субъектов РФ. В деловом мероприятии также участвовали руководители и специалисты правительственных структур РФ, отраслевых министерств, государственных учреждений и некоммерческих организаций, высших учебных заведений, крупных компаний и предприятий, специализирующихся в различных областях экономической деятельности.

В первой половине дня прошли встречи членов делегации за «круглым столом», в ходе которых состоялся заинтересованный обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства, инновационных и информационных технологий, а также о тенденциях и путях двустороннего взаимодействия в транспортно-логистическом секторе. Предметом детального обсуждения стали вопросы туркмено-российского взаимодействия по линии образовательных учреждений. Также проведены встречи между рядом министерств и отраслевых ведомств двух стран, во время которых рассмотрены вопросы дальнейшего расширения эффективных контактов в различных сферах.