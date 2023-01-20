Общественные автобусы столицы были украшены вдохновляющими девизами

В эти дни, приближающиеся ко дню проведения совместного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием общественных представителей, также повышаются качество и культура обслуживания жителей столицы.

Столица, считающаяся жемчужиной Азии, дополнительно украшается и занимает достойное место презентация общественных автобусов с размещенными на них логотипами и девизами.

Ожидается, что на этом заседании принят решения для улучшения жизни туркменского народа.

Отметим, что современные цифровые технологии и передовой мировой опыт внедряются в транспортную сферу страны.

Предоставляемые услуги в транспортной инфраструктуре страны соответствуют общим требованиям и международным стандартам.

Это создаёт условия для повышения уровня обслуживания населения всеми видами транспорта.

Благодаря последовательной поддержке Президента, общественный транспорт вовсех велаятах страны работает бесперебойно, реализуются программные меры по удовлетворению растущего спроса населения.

В городах страны, а также в столице вместе с внутренними рейсами налажены междугородние рейсы.

Создание сервисов для тех, кто пользуется междугородним автобусным сообщением, и внедрения реализации посредством цифровых технологий повышает уровень обслуживания населения.

Комфортное движения транспорта на дорогах городов, создание комфортных условий для пассажиров и водителей на улицах — одна из приоритетных задач, стоящих перед соответствующими службами.

Специалисты и другие работники, выполняющие эти функции, разрабатывают порядок работы транспорта в соответствии с требованиями времени.

Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация технической базы автомобильного и другого транспорта одна из важных направлений социально-экономической политики, последовательно реализуемой главой Государства.

Имея ввиду работы в этом направлении, Глава государства отмечает необходимость дальнейшего повышения качества и видов транспортных услуг, соответствующих международным стандартам.

По сути, автобусы круглосуточно работают для граждан, обеспечивая пассажирам необходимые условия для своевременного и комфортного прибытия в пункт назначения.

Современные автобусы закупаются в развитых странах мира благодаря постоянной заботе уважаемого Президента о благополучии и улучшении качества жизни народа.

Отметим, что лозунги и девизы определяют поведение и устремления человека, и поэтому их использование особ мероприятием.

Что, в свою очередь, дает импульс росту патриотических настроений народа, создаёт уверенность в том, что решения предстоящего совместного заседания палат Милли Генгеша будут способствовать осуществлению целенаправленной работы по укреплению Независимости страны.