На туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде начал работу Круглый стол

В Ашхабаде начал работу Круглый стол №1 двухдневного Туркмено-российского бизнес-форума, который будет проходить 19-20 января. Тема круглого стола – «Туркменистан – Россия: новые сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства».

С приветственной речью с российской стороны выступил Груздев Алексей Владимирович – заместитель министра торговли РФ.

Выступления спикеров форума пройдут в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана вечером. Официальное начало мероприятия – 18.00. Ожидаются выступления Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова и других представителей Правительства России.