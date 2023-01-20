Законодательство и демократия

Развитие cтраны под руководством уважаемого Президента Туркменистана направлено на обновление общественно-политической жизни страны, внедрение современных критериев и норм в деятельность демократических органов, совершенствование государственной законодательной базы, открытие творческих возможностей человека, создание необходимых условий для обеспечения и защиты гражданских прав и свобод, характеризуется реформами руководства, направленными на созидание.

Сегодня жизнь человека, свобода, достоинство и права человека признаны высшей ценностью.

Повышение социальных ценностей человека до уровня конституционного принципа свидетельствует о совершенстве гражданского общества. Такое гуманное отношение к человеку, совершенствование правовой системы является одной из основных характеристик независимости. Таким образом, формируется единство интересов и желаний народа и страны.

Сохранение, процветание, повышение авторитета нейтрального Туркменистана в мире увеличивают возможность достойной и счастливой жизни нашего народа.

Уважаемый Президент проводит эффективную работу по развитию демократии в нашем обществе, обеспечению законодательства и правопорядка, правовым основам защиты прав и свобод человека и граждан. Также уделяется особое внимание решению вопросов, связанных с улучшением жилищных условий населения, развитием экономики, промышленных отраслей, науки, образования, культуры и спорта.

С этой точки зрения принят и пересмотрен ряд законодательных актов, регулирующих общественные отношения. Многие из них также были обновлены и дополнены.

Принимаемые Законы действуют в рамках защиты человеческого достоинства, обеспечивают право человека на благополучие и свободу творчества. Наш народ вносит достойный вклад в дальнейшее укрепление государственной безопасности, благосостояния общества.

Следование законам является примером приверженности обществу и государству, принципам и целостности общества и государства.