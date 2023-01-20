В Брюсселе представили туркменские национальные украшения

Выставка в Брюсселе, посвященная искусству стран Центральной Азии, состоялась в офисном здании ЕСВД во вторник 17 января 2023 года. Об этом сообщило интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

На церемонии открытия выступали: Чрезвычайные и Полномочные послы в Бельгии стран Центральной Азии, генеральный секретарь ЕСВД Стефано Саннино, спецпредставитель ЕС в ЦА Тери Хакала.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов отметил роль выставки, которая дает возможность отследить взаимосвязь между культурными традициями государств ЦА.

Также подчеркнул готовность к продолжению сотрудничества с странами центрально-азиатского региона, отметив укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Участники мероприятия познакомились с культурными традициями и историей стран Центральной Азии. На выставке также продемонстрированы туркменские национальные украшения, изделия ручной работы, ковры с оригинальными орнаментами.