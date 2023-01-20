В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне

Сегодня, во второй день официального визита в Туркменистан, глава Правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Утром Председатель Правительства РФ возложил цветы к монументу «Baky şöhrat» Мемориального комплекса «Halk hakydasy».

После этого, премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития туркмено-российского партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Затем, Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

После официальной церемонии встречи стороны провели переговоры в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Глава Правительства РФ и Президент Туркменистана обменялись мнениями по вопросам расширения туркмено-российского взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере. Также на переговорах было уделено внимание развитию двустороннего партнерства в торговле, энергетике и на транспорте.