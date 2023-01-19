МИННИХАНОВ ПРИБЫЛ В ТУРКМЕНИСТАН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад 18 января.

В рамках визита Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании Российско-Туркменского бизнес-форума, в церемонии закладки главной мечети Ахалского велаята в городе Аркадаг, а также посетит сервисный центр ПАО «КАМАЗ» в Ашхабаде.

Помимо этого, запланированы встречи Рустама Минниханова с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.