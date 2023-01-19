В Туркменистане обсужден вопрос разработки подзаконных актов к Закону «Об экологическом аудите»

Агентство США по международному развитию USAID в сотрудничестве с общественным объединением «Tebigy Kuwwat» организовали круглый стол в целях обсуждения и разработки подзаконных актов к Закону Туркменистана «Об экологическом аудите» 2019 года.

В нем приняли участие представители государственных и частных структур, организаций гражданского общества.

Как отметил исполняющий обязанности директора региональной миссии USAID в Центральной Азии Луис Ривера, в 2023 году планируется совместно разработать подзаконный акт, определяющий требования и пошаговую процедуру оценки и сертификации экологических аудиторов в Туркменистане. Глава миссии также добавил, что Программа USAID по содействию совершенствования государственного управления (GSP) сотрудничает с Правительством Туркменистана и общественными организациями для продвижения правовой базы и разработки действенных экологических норм в стране.

Предлагаемый подзаконный акт будет способствовать ускорению применение Закона об экологическом аудите и поддержит соблюдение Туркменистаном международных обязательств. Эта инициатива также соответствует целям Правительства и USAID по укреплению регионального сотрудничества в Центральной Азии эффективному управлению общими природными ресурсами.

В дальнейшем Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистане и национальный партнёр USAID рассмотрят подзаконный акт и поддержат его соблюдение.

Экологический аудит – это независимая оценка всех технологических процессов на предприятии, которая проводится с целью расчета размера прямого или косвенного воздействия на состояние окружающей среды. То есть, эксперты оценивают, как предприятие работает и воздействует на экосистему.