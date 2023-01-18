Предприятие «Kekeç» наладила производства куриных яиц

Член Союза промышленников и предпринимателей, предприниматель Анна Оразмаммедова владеет 10 га из 100 га земли, выделенной государством на длительный срок. Оснащенный самыми передовыми технологиями в мире, этот современный комплекс расположен в Марыйском этрапе Марыйского велаята и состоит из трех частей.

Сегодня здесь разводят в общей сложности около 86 000 кур-несушек. Здесь работает более 50 сотрудников, которые строго следят за питанием кур, водой и вообще за правильным выполнением необходимых условий. Остальные 90 га из 100 га земли, выделенной предприниматель государством, используются для ведения сельского хозяйства, где выращиваются такие растения, как ячмень, соя и кукуруза на корм курам. В результате кропотливого ухода ежедневно в комплексе собирается около 60-70 тысяч яиц, которые отправляются в местные торговые точки с торговой маркой «Kekeç».