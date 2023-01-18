Обсуждены перспективы туркмено-катарского партнерства

17 января 2023 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Хамадом бин Рашидом бин Хамадом Аль-Азби.

Дипломаты отметили значимость визитов на высоком уровне и последовательном проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Было также уделено внимание сотрудничеству двух государств в рамках международных и региональных организаций, вопросам расширения договорно-правовой базы.

По линии укрепления торгово-экономического взаимодействия важное значение было отведено работе Межправительственной туркмено-катарской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, включающих в себя топливно-энергетическую отрасль, инвестиции, транспорт и связь, химическую и текстильную промышленность, сельское хозяйство и сферу высоких технологий.

Культурно-гуманитарный блок был обозначен в качестве одного из важных векторов дальнейшего развития отношений двух дружественных стран. В этой связи отмечена целесообразность налаживания связей по линии образования и спорта, планомерного проведения Дней культуры, совместных форумов и выставок.