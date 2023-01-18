Афганские железнодорожники будут повышать квалификацию в Туркменистане

В конце прошлой недели в Туркменабат прибыла делегация в составе 14 сотрудников Афганского железнодорожного управления для повышения квалификации и приобретения опыта в данной сфере.

Афганские железнодорожники пройдут трехмесячные курсы повышения квалификации. В ходе тренинга туркменские специалисты познакомят гостей с организацией управления железнодорожным движением, объектами инфраструктуры, а также проведением различных технических операций.

Тренинг был организован по соглашению обеих сторон с целью увеличения пропускной способности железнодорожного сектора Афганистана и облегчения его участия в региональных и международных транспортных проектах.