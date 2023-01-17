Туркменская компания «CV-dent» экспортирует зубные щетки в страны региона

Высококачественные зубные щетки торговой марки «CV-dent», производимые хозяйственным обществом «Taze Saba», пользуются большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Эта продукция реализуется в торговых центрах велаятов страны и в Ашхабаде. Также зубные щетки экспортируются в ОАЭ, Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию.

Производственное предприятие расположено в Гекдепинском этрапе Ахалского велаята. Предприятие производить 25 тысяч зубных щеток в сутки. В производстве используется местное и зарубежное сырье, на предприятии трудятся десятки рабочих-специалистов. Компания «Тазе Саба», работающая всего несколько месяцев, в будущем планирует увеличить свои производственные мощности в три раза и расширить ассортимент продукции.