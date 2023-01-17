Новая постановка Дашогузского театра расскажет о почитании матери

В Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба Дашогузского велаята приступили к созданию нового спектакля.

На этот раз режиссёр-постановщик Гуванч Баймедов обратился к творчеству туркменского писателя Махтумкули Мышшиева, решив поставить на сцене театра социально-философскую драму «Мать».

В основе сюжета – сложные взаимоотношения матери и двух её сыновей.

Дети всегда остаются детьми для своих родителей, даже когда они вырастают и меняются до неузнаваемости. А вот родители, стоит им постареть, порой становятся для своих взрослых детей нестерпимой обузой. Так случилось и в жизни героини спектакля Акгозель эдже. Вырастив двух сыновей, мать перестала занимать место в их жизни.

Женившись, парни завели свои семьи и редко навещали состарившуюся больную родительницу. Печальная и одновременно трогательная история приводит к драматичному финалу.

– Образ матери – вечная тема в искусстве, – рассказывает режиссёр-постановщик Гуванч Баймедов. – Мать, давшая нам жизнь, как говорят среди туркмен – «Мукаддес» – святая женщина. Её нельзя обижать или упрекать в чём-то. Важно оказывать ей почтение, послушание и уважение. Это заложено и в традициях нашего народа. Но иногда так случается, что дети забывают о своём долге перед родителями. В этом смысле драматургия произведения Махтумкули Мышшиева очень трогает меня, и я думаю, что новая постановка нашего театра найдёт отклик у зрительской аудитории.

Пока актёры работают над своими ролями, разбирая образы персонажей пьесы, режиссёр обдумывает оригинальные сценические решения.

Желая представить спектакль как философское размышление над судьбами героев, Гуванч Баймедов совместно с художником сцены Чингизом Тораевым разрабатывает фантасмагоричные декорации.

По словам режиссёра, фундамент театра – это драматургия, поэтому главная задача всего творческого состава – донести до публики духовный посыл произведения. Ожидается, что новая постановка будет представлена уже в марте к Международному женскому дню.