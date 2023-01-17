В Ашхабаде состоялась туркмено-французские политические консультации

16-17 января 2023 года в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, а французскую сторону — заместитель директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Сильвен Гйоге.

В рамках проведенных встреч был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны отметили важность активизации контактов на высоком уровне в деле упрочения политического диалога между странами.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию межпарламентских связей.

Был констатирован высокий уровень сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, рассмотрено взаимодействие по линии Организации Объединенных Наций. Отдельной темой встречи было обозначено взаимодействие в рамках Европейского Союза, а также реализация пунктов «Стратегии ЕС по Центральной Азии». При этом выражена обоюдная заинтересованность продолжить диалог в области гуманитарного измерения и в этом году.

Дипломаты обменялись мнениями по международной повестке дня, затронули некоторые аспекты международной энергетической и экологической безопасности.

Стороны договорились поддерживать практику регулярных встреч по внешнеполитической линии, а также придать импульс расширению договорно-правовой базы.

В контексте обсуждения новых путей развития торгово-экономических отношений, выражена целесообразность активизировать деятельность Межправительственной туркмено-французской Комиссии по экономическому сотрудничеству и Рабочей Группы по энергетике. Также состоялся детальный обмен мнениями по увеличению объема товарооборота и перспективным совместным бизнес-проектам. В качестве одного из важных направлений торгово-экономического сотрудничества была обозначена связь и коммуникации.

В процессе переговоров дипломаты выразили ряд предложений для дальнейшей интенсификации культурно-гуманитарного взаимодействия, уделив отдельное внимание археологии и музейному делу. Была отмечена позитивная динамика проведения культурных мероприятий в стране. Кроме того, подчеркнута особая роль успешно функционирующего в Ашхабаде «Французского института» в деле изучения французского языка в Туркменистане.

Визит французской делегации продолжается, в ходе которого предусмотрен ряд встреч в министерствах и ведомствах Туркменистана.