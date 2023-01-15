Туркменские хоккеисты стартуют в международном турнире среди команд исламских стран в Казани

Хоккеисты сборной Туркменистана примут участие в Казани первом международном турнире среди команд исламских стран и Республики Татарстан. Накануне его организаторы под народную татарскую музыку тепло встретили нашу команду в аэропорту Казани.

Мероприятие организовано по итогам решений международного саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

В соревновании принимают участие 12 мужских и 5 женских любительских коллективов.

В женском турнире играют спортсменки из Татарстана, Ирана, Объединённых Арабских Эмартаов, Саудовской Аравии и Бахрейна, а в мужском – хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, в составе объединённой сборной выступят игроки из Алжира, Марокко и Ливана. Татарстан представляют сборная системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман РТ.

Туркменские хоккеисты будут играть в одной группе с соперниками из Татарстана, Кыргызстана и Казахстана.

По окончании турнира на льду «Татнефть Арены» состоится гала-матч, в котором примут участие лучшие игроки каждой команды.

В состав сборной Туркменистана, которую на протяжении пяти лет возглавляет в качестве главного тренера Байрам Аллаяров, вошли 20 хоккеистов из ведущих клубов страны. Турнир в столице Татарстана должен стать для них важным этапом подготовки к чемпионату мира в третьем дивизионе группы «А», который пройдет в апреле нынешнего года в ЮАР. Напомним, туркменские хоккеисты являются двукратными обладателями бронзовых медалей мирового первенства в третьем дивизионе группы «А». Последний раз этого успеха они добились в прошлом году на чемпионате мира в Люксембурге.