ИП «Эрджел-Бегенч» наладил новый тип производства

Индивидуальное предприятие «Эрджел-Бегенч», занимающееся производством тротуарный и настенной плитки, расположено в Багтыярлыкском этрапе города Ашхабада. В последнее время на этом предприятии освоено производство новых видов тротуарных и настенной плитки. Новинки отличаются особенностями изображения.

В 2011 году на предприятии установлено российское, иранское и китайское оборудование. На полную мощность предприятие может выпускать 20 000 квадратных метров тротуарный и настенной плитки в год. В производстве используется местное и зарубежное сырье.

Изделия из бетона по технологиям искусственного мрамора и искусственного гранита отличаются прочностью, долговечностью, длительным сохранением первоначальной структуры. Плиты используют при возведении стен, коридоров и улиц домов и зданий, придавая им внешний вид. Кроме них, предприятие также производит различные виды брусчатки. Наши внутренние рынки полностью обеспечены продукцией компаний «Эрджел-Бегенч». В ближайшее время планируется наладить производство электрический столб из бетона.