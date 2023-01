Афиша Ашхабада: концерты к Всемирному дню Битлз и театральные постановки

В выходные ашхабадцев и гостей туркменской столицы ожидают различные культурные мероприятия.

14 января в 17:00 и 19:00 во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана пройдут концерты под названием «All you need is Beatles», приуроченные к празднованию Всемирного дня Битлз.

Напомним, по решению ЮНЕСКО ежегодно 16 января меломаны всего мира отмечают день легендарной британской рок-группы «The Beatles» (Global Beatles Day).

15 января в 16:00 и 18:00 во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана в исполнении Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева состоится литературно-музыкальное чтение симфонической сказки для детей русского композитора и писателя Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Текст читает Василий Андронов.

Главный Академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

14.01.2023: «Gulki agşamy» 19:00;

15.01.2023:« Gulki agşamy» 19:00;

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

14.01.2023: «Bir Selbiniň yşgynda» 19:00;

15.01.2023: «Talyp söýgüsi» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

14.01.2023: «Oskar » 19:00;

15.01.2023: «Ýşk mekany – Hindistan» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

14.01.2023: «Кривой ворон» 12:00;

14.01.2023: «Сердце матери» 19:00;

15.01.2023: «Аладдин и волшебная лампа» 11:00; 13:00;

15.01.2023: «Чудаки» 19:00.