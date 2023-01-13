ТУРКМЕНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НОСКОВ С ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ÝAKYMLYJA»

При участии индивидуальных предпринимателей в стране, в текстильной сфере в нашей стране производится импортозамещающая продукция, и внутренние рынки полностью обеспечены качественными товарами. Предприниматель Кувватмырат Шамырадов, член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, является одним из высокопродуктивных предпринимателей в этой сфере. Несколько видов носков с торговой маркой «Ýakymlyja» выпускаются на производственном предприятии в городе Мары, Марыйского велаята.

Производство носков началось в 2020 году на предприятии по передовым российским технологиям. 80% состава носков состоит из пряжи из чистого хлопка. Здесь производятся мужские носки. Производственные мощности предприятия, на котором работают десятки сотрудников, позволяют выпускать 200 пар носков в сутки. Здесь с учетом потребностей покупателей производятся качественные, привлекательные носки. В производстве вес сырья составляют местные продукты. Носки с маркой «Ýakymlyja» продаются в торговых центрах страны.