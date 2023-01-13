ТУРКМЕНСКИЙ БИЗНЕСМЕН ПОСТАВЛЯЕТ НАСЕЛЕНИЮ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Представителям индивидуального сектора страны оказывается всесторонняя поддержка, для них создаются широкие возможности для ведения собственного производства в различных отраслях народного хозяйства, в том числе пищевой промышленности. Одним из таких предприятий является молочное предприятие, принадлежащее предпринимателю Бердымухаммету Чарыеву, члену Союза промышленников и предпринимателей.

Это предприятие находится в Байрамалийском этрапе Марыйского велаята, где производится много востребованной продукции, такой как масло, сливки, творог, йогурт, айран, сыр. Ежедневно здесь производится 3-4 тонны продукции, что говорит о том, что требования к качеству продукции на предприятии очень высоки. Молочная продукция поставляется населению под торговым марком «Ak çeşme».