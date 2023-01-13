Женская сборная Туркменистана по футболу впервые примет участие в отборочном олимпийском турнире

Женская сборная Туркменистана по футболу впервые примет участие в отборочном турнире к Олимпийским играм, которые состоятся в 2024 году в Париже.

Как сообщили корреспонденту «ЗВ» в Федерации футбола Туркменистана, соперники женской сборной по квалификационному олимпийскому турниру определятся по итогам жеребьёвки, которая состоится 12 января в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре.

В женском азиатском отборочном турнире к Парижу-2024 примет участие рекордное количество команд – 31 сборная. 26 из них в первом раунде квалификации будут разбиты на 7 групп. В пяти группах соберутся по четыре сборных и в двух – по три. Команда Туркменистана перед жеребьёвкой оказалась в третьей сеяной корзине вместе со сборными Палестины, Сингапура, Бангладеш, Ливана, Таджикистана и Восточного Тимора, с которыми точно не сыграет в квалификации.

Женский олимпийский футбольный турнир первого отборочного раунда в Азии пройдёт в централизованном формате в один круг с 3 по 11 апреля 2023 года.

Готовить туркменских футболисток к этому важному старту года будет в качестве главного тренера национальной и молодёжной (U-20) сборных Камиль Мингазов, с которым Федерация футбола Туркменистана продлила в 2023 году контракт. Этот 54-летний талантливый специалист работает с женской сборной Туркменистана с 2016 года и весьма продуктивно. В 2017 году наша женская команда дебютировала в футзальном турнире V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, а уже на следующий год – в отборе чемпионата Азии по футзалу в Бангкоке.

При Камиле Мингазове сборная Туркменистана достигла определенного прогресса и на футбольном поле – сыграла в первом в истории чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в Душанбе, отобрав очки у команд Таджикистана (1:1) и Кыргызстана (0:0). Благодаря этим результатам женская сборная Туркменистана в августе 2022 года впервые попала в рейтинг Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), завершив 2022 год на 137 месте среди 187 команд.

Кстати, после таджикского турнира заметно вырос интерес к туркменским футболисткам за рубежом. В октябре 2022 года впервые туркменская спортсменка – защитница Мая Мусацкая – была приглашена в иностранный футбольный клуб «Дудуллу спор» турецкой женской премьер-лиги.

Помимо неё, продолжили свою карьеру в Турции полузащитницы Малика Мамедова и Арзу Турк. В 2022 году Малика в составе «Бешикташа» выиграла Кубок Стамбула среди команд U-15, а Арзу продолжает выступать в составе молодёжной команды U-18 «Генчлербирлиги» (Анкара). В настоящее время на просмотре в одном из клубов Объединённых Арабских Эмиратов находится вратарь женской сборной Туркменистана Айша Аманбердыева.

Наступивший 2023 год для туркменских футболисток обещает быть весьма насыщенным. Помимо участия в квалификации к Олимпийским играм-2024, нашим женским командам предстоит выступить в отборочных турнирах чемпионата Азии среди девушек U-20 и U-17, которые пройдут соответственно в марте в Бангладеш и в апреле в Сингапуре. В этой связи Федерация футбола Туркменистана в первые дни Нового года организовала в Олимпийском городке Ашхабада первый подготовительный сбор для женской молодёжной сборной страны, на который для просмотра приглашены около 40 футболисток из столицы и всех велаятов. Учебно-тренировочный сбор продлится до 14 января.