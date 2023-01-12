ХО «Хайтек» предлагает множество услуг в сфере IT

Хозяйственное общество «Хайтек», расположенное в Ашхабаде, является одной из основных индивидуальных компаний, работающих в сфере информационных технологий. На сайте haytek.club можно ознакомиться с деятельностью хозяйственного общества. Среди основных услуг, предлагаемых компанией клиентам, можно выделить «Simple Soft» (программное обеспечение для автоматизации бизнеса), “Web programming» (создание и поддержка сайтов, мобильных устройств), «Clientbase» (учетная запись онлайн-управления, которая позволяет автоматизировать любую задачу за короткий промежуток времени), «Lexmark» (торговая марка полиграфического оборудования, специализирующаяся на проектировании оборудования для печати и обработки изображений), «Dr.Web» (поставщик антивирусного программного обеспечения и услуг по защите корпоративных и персональных компьютеров и сетей), «StaffCop» (Корпоративная система безопасности для удаленных сотрудников, Контроль рабочего времени), «Data parsing» (процесс сбора, обработки и анализа данных), «Аналитика» (анализ данных о недвижимости, спецтехнике и строительных материалах).

Хозяйственное общество «Хайтек» также организует курсы практического обучения, тренинги, консультационные курсы в различных областях в экономическом сообществе. Курсы практического обучения по таким направлениям, как бухгалтерия 1С, создание самостоятельного сайта, совершенствование навыков работы на персональных компьютерах – яркий тому пример.