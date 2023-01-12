Индивидуальное предприятие «Герчек» внедряет новое технологическое оборудование

Индивидуальное предприятие «Герчек», являющееся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, встречает трудовыми успехами.

Обувь, производимая этим предприятием в Марыйском велаяте, отличается достаточно высоким качеством.

Это современное производство, со штатом более 550 человек, оснащено мощным передовым технологическим оборудованием для производства обуви.

На предприятии находятся восемь производственных отделений, в которых трудятся молодые специалисты. Здесь выполняются такие работы, как пошив верхней части обуви, подготовка и окраска деталей, вышивка, сшивание с нижней частью обуви. Также на предприятии проводится декорирование и тиснение обуви с помощью лазерного станка.

В одном из производственных цехов есть пошивочный цех, где квалифицированные специалисты шьют обувь для каждого сезона.

Искусственная кожа, разноцветные нити, полиуретан, поливинилхлорид – используются в качестве сырья для производства современной цветной обуви.

Сырьем для обуви также служат джинсовые и хлопчатобумажные нити, производимые на текстильных комплексах страны.

Недавно на индивидуальном предприятии «Герчек» установили новое технологическое оборудование, которое через компьютерную систему корректирует размеры изделий из кожи и ткани и склеивает искусственную кожу с полипропиленом.

Это способствовало росту производственной мощности предприятия.

Здесь изготавливается не только обувь, но и сумки из искусственной кожи, предназначенные для школьных принадлежностей, украшенные национальными орнаментами и узорами.

Качественная обувь и другая продукция, выпускаемая на предприятии, пользуются большим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В ближайшее время здесь планируется увеличить количество рабочих мест еще на сто человек за счет расширения производства обуви.

Это будет большой вклад в обеспечение занятости населения.