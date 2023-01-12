В Лебапском велаяте увеличиваются темпы производства продуктов питания

Предприниматели Лебапского велаята наращивают темпы производства продовольственной продукции, эффективно используя широкие возможности, созданные государством. Показатели 2022 года – тому подтверждение.

За прошедший год работники частных предприятий Лебапского велаята изготовили 491,13 тонны кондитерских изделий. Это означает, что рост производства продукции увеличился примерно на 67 тонн по сравнению с прошлым годом.

Хозяйственное общество «Даянчлы заман», расположенное в городе Туркменабат, в течение года произвело около 136 тонн, индивидуальное предприятие «Пайтун» – около 81 тонны, а ИП «Ата Мирас», расположенное в Чарджевском этрапе, – около 66 тонн кондитерских изделий.

В 2022 году предприниматели велаята произвели около 245,76 тонн мяса, что значительно превышает этот показатель по сравнению с результатами прошлого года.

За прошлый год в торговые точки страны предпринимателями восточного региона было поставлено свыше 220 тонн колбасной продукции.

Около 79 тонн продовольственной продукции, закупаемой населением в магазинах и на рынках велаята, произведено индивидуальным предприятием «Велантес», возглавляемым С. Куляпиным, и индивидуальным предприятием «Ышгын», принадлежащим А. Равшанову. Оба предпринимателя являются членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Большим спросом у покупателей также пользуется хлеб и хлебобулочные изделия со знаком качества «Саглык», выпускаемые индивидуальным предприятием «Müň däne», расположенном в городе Туркменабат, которым руководит предприниматель Р.Тораев.

За прошлый год в Лебапском велаяте произведено более 670 тонн хлебобулочных изделий.