Нуры Халмамедов: история создания музыки к фильму «Кечпелек»

В Государственном русском драматическом театре им. А.С. Пушкина с полным аншлагом состоялась премьера обновленного спектакля «Струны души», посвященного гениальному туркменскому композитору Нуры Халмамедову, продвинувшему туркменскую музыку до мирового уровня.

В зале – те, кто впервые смотрит этот спектакль, а также те, кто пришел вторично, заинтересовавшись внесенными дополнениями. Но и те, и другие – бесконечно влюбленные в искрящуюся музыку Нуры Халмамедова.

Спектакль повествует о жизни и творчестве выдающегося композитора, которого знали и с которым были дружны некоторые наши современники. Вот почему первый вариант пьесы «Струны души» драматурги Сохбет Сербазов и Маметгурбан Маметгурбанов обновили новыми интересными фактами, подсказанными ими.

За основу повествования драматурги взяли историю создания музыки к кинофильму «Кечпелек», работая над которой композитору пришлось в буквальном смысле страдать в муках творчества на протяжении всего спектакля.

Мы специально показали Нуры Халмамедова с этой стороны, – комментирует Маметгурбан Маметгурбанов, – ведь многим поклонникам его музыка казалось, что этот счастливчик вел праздный образ жизни, а мелодии «прилетали к нему с неба». Это далеко не так. Как свидетельствовали очевидцы, после создания музыки к фильму «Состязание», он настолько выдохся, что считал – больше ему не суждено написать ни одной музыкальной фразы.

Слово «кечпелек» в переводе на русский означает «горькая судьба». И работая над созданием музыки к фильму, в памяти Нуры Халмамедова непроизвольно всплывали наиболее яркие события из его собственной жизни.

Очень большая удача режиссера заслуженного деятеля культуры Туркменистана Бильбиль Мамедова в подборе актеров. Когда золотой баритон страны Атагельды Гарягдыев увидел актера Валерия Дмитриева на сцене в собственном прототипе, он воскликнул: «Откуда он узнал, что я был таким!». «Смотри, вот твой дедушка», – сказала сыну Язгуль – дочь поэта Курбанназара Эзизова, указывая на актера Андрея Павлова.

Восхитителен был Ресул Нурумов в роли Арама Хачатуряна. Не без шаржа сыграла конферансье на презентации в Московской консерватории Анастасия Баландина. Очень достоверно представила учительницу музыки Ольгу Кривченко актриса Алина Андронова. Кстати, благодаря чутью этой женщины определять перспективность учеников, туркменская музыка обрела еще двух крупнейших композиторов – Дурды Нурыева и Чары Нурымова. Блестящие глаза и умение сопереживать чужой боли роднило актера Махтумкули Курбанова с главным героем спектакля.

Очень удачной оказалась сцена прощания Нуры Халмамедова с учительницей. Прекрасная массовка, достоверный антураж вокзала и поезд, как в те времена – «Душанбе – Ашхабад»! Такие маленькие симпатичные детали, а их было предостаточно составили общий успех спектаклю.