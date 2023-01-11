«Герчек йигит» поставляет широкий ассортимент текстильной продукции

Представители индивидуального сектора также имеют достойную долю в техноло гической модернизации предприятий текстильной промышленности страны, в создании новых экономически выгодных производственных мощностей, в укреплении научно-технического и кадрового потенциала. Это положительно сказывается на повышении конкурентоспособности отечественной текстильной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Индивидуальное предприятие «Герчек йигит» также является одним из предприятий, зарекомендовавших себя в производстве текстильной продукции для общественного потребления. Благодаря труду 450 специалистов это предприятие выпускает множество видов текстильной продукции. Дизайнеры предприятия изготавливают различные виды обуви, головных уборов, шпаг и хлопчатобумажных тканей разных размеров с учетом потребностей людей. Молитвенные коврики размером 80х130 см входят в число товаров, производимых частным предприятием. Например, 35х40 см, 35х75 см, 65х140 см, 40х95 см, 140х212 см, 140х120 см, 130х212 см, 130х120 см и другие размеры производимых компанией жаккардовых шелковых пледов пользуются большим спросом у покупателей, так как сотканы из 100 процент хлопкового волокна.

Насколько нам известно, все текстильные изделия, производимые на фабрике, сотканы из чистого хлопка, и цены на них также очень демократичны. Фабрика по производству мужских, женских и детских носков с широко известными в народе марками «Millenium», «Bordado» и «Ýyldyz» также принадлежит индивидуальному предприятию «Герчек Йигит». На сайте компании www.gercekyigit.com.tm размещена подробная информация о деятельности и продукции компании на трех языках.