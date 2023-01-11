Ашхабад превратился в снежную сказку

Первый снег наступившего 2023 года выпал в Ашхабаде в ночь с 8 на 9 января. Примерив на себя снежный наряд, за один день беломраморная столица Туркменистана превратилась в зимнюю сказку.

Сегодня все улицы города покрыты снегом. Дети, пребывающие на зимних каникулах, с удовольствием спешат на улицу поиграть в снежки или дружно слепить снеговика. Наслаждаются поистине зимней погодой и взрослые, выбиравшие для себя пешие прогулки.

Белый и пушистый снег – это настоящее чудо природы, символ обновления и очищения. У туркмен существует поверье, что белый цвет является предвестником светлых и радостных событий в жизни. Этому вторит и туркменская поговорка: «Ak zat alnyňa ýagşy».

А если вспомнить, что Ашхабад включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый беломраморный город в мире, то восприятие белоснежной зимней сказки удваивается.

С неба падают снежинки, кружась в воздухе то крупными мягкими хлопьями, то затихающей снежной пыльцой. Снег превращает город в сказочный дивный мир.

Первый снег 2023 года в полной мере дал почувствовать атмосферу зимних торжеств, став необычным подарком природы для туркменов.