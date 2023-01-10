ХО «Хемсая» наладила выращивание Бананов в тепличном комплексе

Особое внимание представители индивидуального сектора страны уделяют выращиванию цитрусовых растений, выращенных в условиях тропиков, в теплицах, и в связи с этим удовлетворять растущий спрос населения на самые разнообразные продукты питания. Одним из них является хозяйственное общество «Хемсая», расположенное в Какинском этрапе Ахалского велаята.

Специалисты хозяйственного общества создали теплицу площадью 5 га. для выращивания бананов. Организованный здесь проект направлен на корректировку уровня температуры и влажности, необходимых для роста бананов и получения высоких урожаев. Следует отметить, что здесь установлена система капельного орошения.

Оснащенный передовым технологическим оборудованием ведущих стран мира, таких как Турция, Германия, Испания, этот тепличный комплекс позволяет выращивать не только бананы, но и другие тропические плодовые растения. Насколько нам известно, сорт банана, известный как «Кавендиш» и самый культивируемый в мире, выращивается в теплицах. Планируется собирать 100 тонн урожая в год с каждого гектара банановой теплицы, за которой хорошо ухаживают профессионалы.