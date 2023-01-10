Туркменский производитель «Türkmen Şöhle» начнет выпуск велосипедов для детей

Производитель пластиковой продукции из Туркменистана «Türkmen Şöhle» намерен расширить ассортимент выпускаемых товаров, начав изготовление велосипедов для детей от 3 до 5-ти лет, а также стульев из полипропилена. Об этом сообщила газета «Rysgal».

Приобрести велосипеды от туркменского производителям можно будет под торговой маркой «Şöhle Plastik».

Компания «Türkmen Şöhle» была основана в 2016-м году. В настоящее время производственные мощности предприятия, расположенного в Ахалском велаяте, составляют 2,5 га. Здесь налажен выпуск около ста видов различных пластиковых изделий, в числе которых – ведра, тазики, комоды, лейки, большие пластиковые контейнеры, плетеные стулья и многое другое.

Продукция хозяйственного общества реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Налажен экспорт в Беларусь, РФ, Казахстан.