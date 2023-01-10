Авиакомпания S7 снизила цены на полеты в Туркменистан

Российская авиакомпания S7 снизила стоимость билетов на рейсы по маршруту Москва-Туркменбаши на 50 процентов. Новые ставки будут действовать с января по февраль 2023 года.

Как сообщает издание «ориент.тм», авиакомпания реализует авиабилеты по тарифам «Эконом базовый», «Эконом стандарт» и «Эконом плюс».

Цены на билеты на маршрутах Москва-Туркменбаши и Туркменбаши-Москва различаются. Об этом можно узнать в офисе авиакомпании по адресу: г. Ашхабад, проспект Атамурата Ниязова, 174 (Бизнес-центр Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана).

Рейсы из России в Туркменистан и обратно выполняются по понедельникам и четвергам.