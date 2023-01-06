Туркменистан и КНР договорились активизировать развитие сотрудничества в газовой сфере

Туркменистан и Китай договорились активизировать развитие двустороннего сотрудничества в газовой сфере. Об этом говорится в Совместном заявлении Туркменистана и Китайской Народной Республики, подписанном Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров в Пекине.

В документе стороны отметили значимость сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в газовой области и подчеркнули, что формируется схема комплексного сотрудничества в данной области – производство, транспортировка по трубопроводу, торговля, финансирование и техническое обеспечение.

В документе подчеркивается, что Туркменистан и Китай являются стратегическими партнерами в сфере энергетики.

«Придерживаясь принципов взаимопонимания, искренности, открытости и взаимной выгоды, Стороны в дальнейшем будут полностью выполнять действующие договоры, продвигать процесс переговоров по газовому сотрудничеству, ускорять реализацию второго этапа промышленной разработки газового месторождения «Галкыныш», строительства линии D газопровода «Туркменистан – Китай» и других крупных совместных проектов, активизировать сотрудничество в сфере газовой промышленности», – говорится в Совместном заявлении Туркменистана и КНР.