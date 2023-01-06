Педагоги Туркменистана повышают свою квалификацию

В Туркменистане проходят методико-практические семинары, организованные в целях совершенствования профессиональных знаний для учителей и работников детских садов.

Так, в период зимних каникул педагоги обновляют свои теоретические и практические навыки. Изучают новые методы педагогической деятельности, а также обмениваются опытом с коллегами.

Спикерами проводимых в эти дни семинаров являются учителя с большим профессиональным стажем и опытные воспитатели дошкольных детских учреждений.

Среди актуальных тем занятий – повышение уровня и качества процесса обучения, обсуждение индивидуальных образовательных программ для подрастающего поколения. Кроме того, работники детских садов обменятся мнениями по вопросам воспитания дошколят и эффективной подготовке детей к школе.