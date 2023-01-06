Китай готов помочь Туркменистану в создании транспортной инфраструктуры

Китай готов помочь Туркменистана в создании транспортной инфраструктуры, говорится в Совместном заявлении Туркменистана и Китайской Народной Республики. Документ был подписан Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров в Пекине.

В документе, стороны отмечают, что инфраструктурная взаимосвязанность является новой точкой роста в отношениях всестороннего стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем. В этой связи, был подчеркнута необходимость ускорения согласования проекта «Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством КНР о международном автомобильном транспорте», отмечена необходимость содействия сотрудничеству между двумя странами в сфере соединения дорог и трансграничного транспорта, увеличения количество рейсов и объёма перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай – Кыргызстан – Туркменистан – Иран и международных мультимодальных перевозок Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан, продолжения контакты и взаимодействия в рамках ЦАРЭС, ОСЖД и других многосторонних механизмов.

«Китайская сторона выражает готовность оказать Туркменистану содействие в ускорении строительства транспортной инфраструктуры и создании современной транспортно-логистической системы», – говорится в Совместном заявлении Туркменистана и КНР.