Стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги звучат на китайском

Близится знаменательная дата – трехсотлетие великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, которое планируют с размахом отметить не только в Туркменистане, но и в КНР. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на СМИ Китая. День рождения знаменитого поэта 18 мая 2024-го года будет широко отмечаться в международном масштабе.

Произведения Махтумкули Фраги знают и любят жители Китая. Его лаконичная и емкая подача, а также пропитанный ясностью и мудростью художественный стиль, нашли большую отдачу в сердцах китайцев. Поэт достаточно часто обращался в своих произведениях к тематике китайской национальной культуры, что говорило о его желании посетить эту страну, однако этому не суждено было случиться.

Зато его поэзия нашла ключик к сердцам Поднебесной. Специально к 290-летию со дня рождения великого литератора был сделан ценный подарок всем поклонникам его творчества в КНР – профессорами Синьцзянского университета в сотрудничестве с туркменскими коллегами бал сделан художественный перевод второго сборника стихотворений Махтумкули Фраги.