Начался государственный визит Президента Туркменистана в КНР

Сегодня утром Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в нашей стране Цянь Найчэн.

Через несколько часов президентский авиалайнер совершил посадку в Международном аэропорту Пекина «Шоуду», украшенном Государственными флагами двух дружественных стран.

У трапа самолета главу Туркменского государства тепло и радушно приветствовали официальные лица принимающей стороны, а также члены правительственной делегации Туркменистана.

Завтра, 6 декабря, в столице Поднебесной состоятся переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как ожидается, предметом заинтересованного обсуждения в рамках предстоящих туркмено-китайских переговоров на высшем уровне станут возможности наращивания сотрудничества на таких стратегических направлениях, как торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, химическая промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и т.д.

Подчеркивая значение предстоящих в Пекине переговоров на высшем уровне, на состоявшемся накануне заседании Кабинета Министров Туркменистана Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил исключительную продуктивность многолетнего туркмено-китайского сотрудничества, успешно выстраиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате.