Авиакомпания «Туркменистан» увеличила количество рейсов из Ашхабада в Стамбул

Авиакомпания «Туркменистан» в январе 2023 года увеличила количество рейсов из Ашхабада в Стамбул с четырех до пяти раз в неделю. Об этом свидетельствует и информация о продажах авиабилетов на официальном сайте авиакомпании.

Рейсы теперь выполняются по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам на комфортабельных самолетах Boeing 737-800.

Стоимость билетов в одну сторону по данному направлению составляет 4877 манатов 50 тенге. В стоимость входит багаж, ручная кладь, питание на борту и другие услуги.

Гражданам Туркменистана для поездки в Турцию требуется виза.

«Туркменские авиалинии» выполняют регулярные рейсы из Ашхабада в Дубай (ОАЭ), Абу-Даби (ОАЭ), Франкфурт-на-Майне (Германия), Стамбул (Турция), Казань (Татарстан, РФ) и Москву (РФ).