Экспорт цемента из Туркменистана в Узбекистан составил 12,7 тыс. тонн

В период с января по ноябрь Туркменистан экспортировал в Узбекистан более 12,7 тысяч тонн цемента. Об этом сообщает информационный портал «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на Государственный комитет статистики Узбекистана.

Таким образом, Туркмения заняла пятое место по объему поставок цемента в Узбекистан. Первое место в соответствии с озвученными данными комитета статистики, принадлежит Таджикистану, который поставил за 11 месяцев 2022 года в Узбекистан 903 тыс. тонн цемента. На втором месте находится Кыргызстан – за аналогичный период страна экспортировала в Узбекистан 623,5 тыс. тонн цемента. Третье место занимает Казахстан с 558,6 тыс. тонн цемента, на четвертом – Иран с 17,6 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, общий внешний товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном за период с января по ноябрь 2022 года превышает 858 млн. долларов, что на 12,8% выше по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года.